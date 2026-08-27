Ateliers d’art-thérapie Médiathèque départementale Nyons

Informations pratiques

Nyons

Ateliers d’art-thérapie

Médiathèque départementale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Par Anaïs Marine, art-thérapeute

Venez découvrir l’art-thérapie !

Un atelier de deux heures pour vivre le processus créatif à travers les couleurs, les matières et la forme.

Sur inscription

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Médiathèque départementale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

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English :

By Ana%EFs Marine, art therapist

Come discover art therapy!

A two-hour workshop to experience the creative process through colors, materials, and form.

Registration required

L’événement Ateliers d’art-thérapie Nyons a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale