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AGENDA · Nyons

Ateliers d’art-thérapie Médiathèque départementale Nyons

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque départementale · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque départementale
Adresse
9 Rue Albin Vilhet
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Ateliers d’art-thérapie

Médiathèque départementale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Par Anaïs Marine, art-thérapeute
Venez découvrir l’art-thérapie !
Un atelier de deux heures pour vivre le processus créatif à travers les couleurs, les matières et la forme.
Sur inscription
  .

Médiathèque départementale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26  mddp-nyons@ladrome.fr

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English :

By Ana%EFs Marine, art therapist
Come discover art therapy!
A two-hour workshop to experience the creative process through colors, materials, and form.
Registration required

L’événement Ateliers d’art-thérapie Nyons a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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