Ateliers d’art-thérapie Médiathèque départementale Nyons
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque départementale · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Ateliers d’art-thérapie
Médiathèque départementale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Par Anaïs Marine, art-thérapeute
Venez découvrir l’art-thérapie !
Un atelier de deux heures pour vivre le processus créatif à travers les couleurs, les matières et la forme.
Sur inscription
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Médiathèque départementale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
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English :
By Ana%EFs Marine, art therapist
Come discover art therapy!
A two-hour workshop to experience the creative process through colors, materials, and form.
Registration required
L’événement Ateliers d’art-thérapie Nyons a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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