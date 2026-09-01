UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nyons

Constellations familiales Collectif Le Papillon Nyons

samedi 12 septembre 2026 · Collectif Le Papillon · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Collectif Le Papillon
Adresse
10 Avenue Jules Bernard
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Constellations familiales

Collectif Le Papillon 10 Avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-13 19:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Atelier Constellations familiales animé par Asma du collectif Le Papillon
  .

Collectif Le Papillon 10 Avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87  associationlepapillon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family Constellations Workshop led by Asma from the Le Papillon collective

L’événement Constellations familiales Nyons a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Nyons (Drôme)