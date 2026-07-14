Informations pratiques

Nyons

Vinyle Market

Place des Arcades Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Vinyl Market exceptionnel avec deux disquaires, Begood Records et Jungle Groove réunis sur la Place des Arcades et en boutique pour vous proposer spécialement pour cet événement leurs meilleures sélections de disques vinyls et bonnes affaires.

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Place des Arcades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 97 70 01 junglegroove.nyons@gmail.com

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English :

An exceptional vinyl market featuring two record stores, Begood Records and Jungle Groove, coming together at the Place des Arcades and in-store to offer you—especially for this event—their best selections of vinyl records and great deals.

L’événement Vinyle Market Nyons a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale