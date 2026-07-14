Vinyle Market Nyons
samedi 22 août 2026 · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Vinyle Market
Place des Arcades Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Vinyl Market exceptionnel avec deux disquaires, Begood Records et Jungle Groove réunis sur la Place des Arcades et en boutique pour vous proposer spécialement pour cet événement leurs meilleures sélections de disques vinyls et bonnes affaires.
.
Place des Arcades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 97 70 01 junglegroove.nyons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exceptional vinyl market featuring two record stores, Begood Records and Jungle Groove, coming together at the Place des Arcades and in-store to offer you—especially for this event—their best selections of vinyl records and great deals.
L’événement Vinyle Market Nyons a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Concerts du Big Band de Manu and Co et de LGMX (Festiv’été) Nyons 14 juillet 2026
- Akasha- Les petits pestacles place de la Libération Nyons 15 juillet 2026
- Les Olivades Nyons 16 juillet 2026
- Constellations familiales Le Papillon Nyons 18 juillet 2026
- Repas provençale des olivades Nyons 18 juillet 2026