Expo Marie Pagès Le Préau des Arts Nyons
vendredi 21 août 2026 · Le Préau des Arts · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Expo Marie Pagès
Le Préau des Arts 8, rue Pierre Toesca Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-08-21
Exposition de peintures (acryliques et aquarelles) de Marie Pagès, intitulée Femmes, Totems: Une Odyssée Féminine .
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Le Préau des Arts 8, rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gpanpreaudesarts@gmail.com
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English :
An exhibition of paintings (acrylics and watercolors) by Marie Pagès, titled Women, Totems: A Feminine Odyssey.
L’événement Expo Marie Pagès Nyons a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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