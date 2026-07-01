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AGENDA · Wimereux

Ateliers de céramique stage enfants Wimereux

lundi 20 juillet 2026 · Wimereux

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
19b rue Napoléon
Ville
62930 Wimereux
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Wimereux

Ateliers de céramique stage enfants

19b rue Napoléon Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-20

L’atelier SQH propose pour vos enfants un stage de céramique. Sur inscription par message privé sur téléphone.   .

19b rue Napoléon Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 59 49 92 95 

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English :

L’événement Ateliers de céramique stage enfants Wimereux a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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