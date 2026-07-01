AGENDA · Wimereux
Ateliers de céramique stage enfants Wimereux
lundi 20 juillet 2026 · Wimereux
Informations pratiques
Wimereux
Ateliers de céramique stage enfants
19b rue Napoléon Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
L’atelier SQH propose pour vos enfants un stage de céramique. Sur inscription par message privé sur téléphone. .
19b rue Napoléon Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 59 49 92 95
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English :
L’événement Ateliers de céramique stage enfants Wimereux a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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