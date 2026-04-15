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Ateliers de conversation en français, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Ateliers de conversation en français, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Ateliers de conversation en français, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque de la Grand'Mare

Adresse : rouen

Ville : Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Ateliers de conversation en français Jeudi 7 mai, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T15:30:00+02:00

Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !Venez discuter autour d’un thé ou d’un café.Tous les niveaux sont les bienvenus. 

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Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !

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