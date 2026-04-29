Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Ces ateliers, proposés bénévolement par une lectrice vietnamienne, seront adressés aux apprenants du vietnamien, niveau débutant.

Venez échanger et partager un moment convivial et ludique !

Les samedis de 11h à 12h :

– 23 mai

– 13 juin

– 4 juillet

Vous souhaitez pratiquer le vietnamien ? Venez participer à nos ateliers de conversation.

Le samedi 23 mai 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 13 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 04 juillet 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Entrée libre Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T12:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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