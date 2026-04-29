Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 23 mai 2026.
Ces ateliers, proposés bénévolement par une lectrice vietnamienne, seront adressés aux apprenants du vietnamien, niveau débutant.
Venez échanger et partager un moment convivial et ludique !
Les samedis de 11h à 12h :
– 23 mai
– 13 juin
– 4 juillet
Vous souhaitez pratiquer le vietnamien ? Venez participer à nos ateliers de conversation.
Le samedi 23 mai 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 13 juin 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 04 juillet 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Entrée libre Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T12:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
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