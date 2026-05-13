Le vide grenier des ambitieux mai 2026 Place des fêtes Paris Samedi 23 mai, 08h00

Amateurs ou expérimentés des vide-greniers, cet évènement est ouvert à tous ceux qui souhaitent vendre leurs objets d’occasion (meubles, vélos, vêtements, livres, etc.).

Amateurs ou expérimentés des vide-greniers, cet évènement est ouvert à tous ceux qui souhaitent vendre leurs objets d’occasion (meubles, vélos, vêtements, livres, etc.).

C’est l’occasion parfaite de donner une seconde vie à vos objets, tout en gagnant de l’argent !

De plus, pour rendre votre journée encore plus agréable, nous avons prévu un coin restauration sur place (notre association vendra des sandwichs, gâteaux et boissons).

Paiement en ligne :

[https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers](https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers)

Paiement en physique :

Au 5 place des fêtes, 75019 Paris (à côté du magasin Décor Plus)

De 16h à 20h

Vendredi 15 et Vendredi 22 mai

POUR TOUTE QUESTION

[asso@lesjeunesambitieux.fr](mailto:asso@lesjeunesambitieux.fr)

06.65.35.80.62

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

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Place des fêtes Place des fêtes Paris 19 Quartier d’Amérique Paris 75019 Paris



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