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Le vide grenier des ambitieux mai 2026 Place des fêtes Paris

Le vide grenier des ambitieux mai 2026 Place des fêtes Paris

Le vide grenier des ambitieux mai 2026 Place des fêtes Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place des fêtes

Adresse : Place des fêtes Paris 19

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Le vide grenier des ambitieux mai 2026 Place des fêtes Paris Samedi 23 mai, 08h00

Amateurs ou expérimentés des vide-greniers, cet évènement est ouvert à tous ceux qui souhaitent vendre leurs objets d’occasion (meubles, vélos, vêtements, livres, etc.).

Amateurs ou expérimentés des vide-greniers, cet évènement est ouvert à tous ceux qui souhaitent vendre leurs objets d’occasion (meubles, vélos, vêtements, livres, etc.).

C’est l’occasion parfaite de donner une seconde vie à vos objets, tout en gagnant de l’argent !

De plus, pour rendre votre journée encore plus agréable, nous avons prévu un coin restauration sur place (notre association vendra des sandwichs, gâteaux et boissons).
Paiement en ligne :
[https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers](https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers)

Paiement en physique :
Au 5 place des fêtes, 75019 Paris (à côté du magasin Décor Plus)
De 16h à 20h
Vendredi 15 et Vendredi 22 mai

POUR TOUTE QUESTION
[asso@lesjeunesambitieux.fr](mailto:asso@lesjeunesambitieux.fr)
06.65.35.80.62

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

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Place des fêtes Place des fêtes Paris 19 Quartier d’Amérique Paris 75019 Paris


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