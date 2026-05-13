Exposition Esteban Vicente, Instituto Cervantes de Paris, Paris

Exposition Esteban Vicente Samedi 23 mai, 09h00 Instituto Cervantes de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Sous le titre Esteban Vicente. Le chemin de la modernité, l’exposition explore la philosophie de l’artiste qui, en 1968, définissait son œuvre par un sens profond de la réalité, loin de l’extravagance et de l’artifice. Pour Vicente, cette qualité — présente dans la littérature de Cervantes ou dans la peinture de Zurbarán — se traduit par une œuvre qui privilégie la sensualité de la peinture, la nécessité d’un ordre structurel comme fondement de la création et l’austérité dans l’utilisation de la matière.

Fidèle à ces principes, l’exposition rassemble trente-trois œuvres réalisées entre 1950 et 1997, provenant du Musée d’art contemporain Esteban Vicente de Ségovie. Cette exposition, organisée en collaboration avec le musée de Ségovie et avec le soutien de la Fondation Harriet et Esteban Vicente, offre une occasion unique de redécouvrir le regard essentiel d’un maître qui a su faire de la couleur et de la forme sa véritable réalité.

Instituto Cervantes de Paris 7 rue Quentin-Bauchart 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France 01 40 70 92 92 https://paris.cervantes.es https://www.facebook.com/InstitutoCervantesdeParis Métro : George V

Visite libre de l’exposition « Esteban Vicente. Le chemin de la modernité »

©Esteban Vicente