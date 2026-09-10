Ateliers de création artistique « Ton monde imaginaire », Epsm de l’agglomération lilloise, Saint-André-lez-Lille

Informations pratiques

Ateliers de création artistique « Ton monde imaginaire » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Epsm de l’agglomération lilloise Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre du thème des Journées Européennes du Patrimoine 2026, “Patrimoine de la photographie”, cet atelier créatif vous propose d’explorer d’autres manières de produire des images et des formes, au-delà de la photographie seule.

« Ton monde imaginaire » est un atelier de collage créatif et de construction en volume, qui invite chaque participant à transformer une photographie personnelle en point de départ d’un univers singulier. Chacun sera amené à inventer un paysage imaginaire en combinant dessin, coloriage et collage d’images issues de magazines mis à disposition.

Ces temps d’atelier proposent une expression personnelle, simple et intuitive, de laquelle pourront émerger différentes émotions (la joie, la mélancolie ou l’humour) sans recherche de performance ou de résultat. Le collage, le découpage, le dessin, l’assemblage et la construction en volume permettront de composer une page ou un espace de son propre monde imaginaire, en toute liberté.

À prévoir : apporter une photo de soi (adulte ou enfant)

⏰ Horaires

De 10h à 12h30 : sur inscriptionhttps://www.ghtpsy-npdc.fr/jep-2026-atelier-creatif

De 14h à 17h : accès libre

Epsm de l’agglomération lilloise 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 03 28 38 51 17 http://www.epsm-al.fr [{« link »: « https://www.ghtpsy-npdc.fr/jep-2026-atelier-creatif »}] site historique, chapelle, cour d’honneur, jardins, centre horticole, centre culturel Ligne de Bus n°3, arrêt Lommelet. Ligne 1, Ligne 90, arrêt Lommelet.

### Dans le cadre du thème des Journées Européennes du Patrimoine 2026, “Patrimoine de la photographie”, cet atelier créatif vous propose d’explorer d’autres manières de produire des images et des de…

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