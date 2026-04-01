Merville

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI

SALLE NAUDIN Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-04-30

Le Foyer Rural de Merville vous propose trois ateliers gratuits pour découvrir le Tai-Chi, une pratique accessible à tous, mêlant bien-être, respiration et mouvements.

Les Jeudis 30/04, 21/05 et 11/06, de 18h00 à 19h00, à la Salle Naudin.

Animés par Carmina Roca, ces ateliers permettent d’explorer une discipline corps-esprit favorisant détente, équilibre et vitalité.

Cette pratique permet également l’amélioration de la posture et de la souplesse, la réduction des tensions, l’apaisement du mental et le renforcement du corps. 0 .

SALLE NAUDIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie contact.lavoiedelequilibre@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Merville offers three free workshops to discover Tai-Chi, a practice accessible to all, combining well-being, breathing and movement.

L’événement ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE