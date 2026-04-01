ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville
ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville jeudi 30 avril 2026.
Merville
ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI
SALLE NAUDIN Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-04-30
Le Foyer Rural de Merville vous propose trois ateliers gratuits pour découvrir le Tai-Chi, une pratique accessible à tous, mêlant bien-être, respiration et mouvements.
Les Jeudis 30/04, 21/05 et 11/06, de 18h00 à 19h00, à la Salle Naudin.
Animés par Carmina Roca, ces ateliers permettent d’explorer une discipline corps-esprit favorisant détente, équilibre et vitalité.
Cette pratique permet également l’amélioration de la posture et de la souplesse, la réduction des tensions, l’apaisement du mental et le renforcement du corps. 0 .
SALLE NAUDIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie contact.lavoiedelequilibre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer Rural de Merville offers three free workshops to discover Tai-Chi, a practice accessible to all, combining well-being, breathing and movement.
L’événement ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Merville (Haute-Garonne)
- INITIATION À L’ANGLAIS Merville 30 avril 2026
- TOURNOI DE PÉTANQUE Merville 1 mai 2026
- VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE Merville 3 mai 2026
- LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville 4 mai 2026
- TROC AUX PLANTES Merville 10 mai 2026