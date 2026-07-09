Ateliers de découverte instrumentale pour enfants Le Pavillon de la Sirène Paris
dimanche 8 novembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Le Pavillon de la Sirène est un lieu dédié aux instruments à vent et aux percussions.
Afin de faire découvrir ces familles d’instruments aux plus jeunes, Le Pavillon de la Sirène met en place des ateliers de découverte pour les 7 -12 ans
Le Pavillon de la Sirène met en place des ateliers de découverte pour les 7 -12 ans.
Le dimanche 21 mars 2027
de 16h00 à 17h15
Le dimanche 28 février 2027
de 16h00 à 17h15
Le dimanche 31 janvier 2027
de 16h00 à 17h15
Le dimanche 24 janvier 2027
de 16h00 à 17h15
Le dimanche 10 janvier 2027
de 16h00 à 17h15
Le samedi 12 décembre 2026
de 16h00 à 17h15
Le dimanche 22 novembre 2026
de 16h00 à 17h15
Le dimanche 08 novembre 2026
de 16h00 à 17h15
payant
15euros par séance
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T17:00:00+01:00
fin : 2027-03-21T18:15:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T17:15:00+02:00;2026-11-22T16:00:00+02:00_2026-11-22T17:15:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T17:15:00+02:00;2027-01-10T16:00:00+02:00_2027-01-10T17:15:00+02:00;2027-01-24T16:00:00+02:00_2027-01-24T17:15:00+02:00;2027-01-31T16:00:00+02:00_2027-01-31T17:15:00+02:00;2027-02-28T16:00:00+02:00_2027-02-28T17:15:00+02:00;2027-03-21T16:00:00+02:00_2027-03-21T17:15:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/spectres-brass-band-de-la-sirene +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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