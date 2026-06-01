Ateliers de dégustation de produits locaux bières locales ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Esquièze-Sère

Ateliers de dégustation de produits locaux bières locales

ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-08-18 19:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Tous les mardis, dégustation de bières locales de la Brasserie du Pays des Gaves .

Tous les jours, dégustation de charcuterie et de fromage. .

ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Every Tuesday, tasting of local beers from the Brasserie du Pays des Gaves .

L’événement Ateliers de dégustation de produits locaux bières locales Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65