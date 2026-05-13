Ateliers de dessins « speed drawing », Musée d’Orsay, Paris
Ateliers de dessins « speed drawing », Musée d’Orsay, Paris samedi 23 mai 2026.
Ateliers de dessins « speed drawing » Samedi 23 mai, 19h30 Musée d’Orsay Paris
Le matériel est fourni par le musée. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Trouvez votre binôme parmi les autres participant puis, tour à tour, prenez la pose pour que l’autre vous dessine ! Inspiré par la sensualité des œuvres de « Renoir et l’amour » et par la spontanéité de « Renoir dessinateur », cet atelier vous invite à explorer le regard, le trait et la rencontre.
Le matériel est fourni par le musée.
Lieu : fond de nef,
De 19h à 21h30, en continu
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 0140494814 https://www.musee-orsay.fr Tous les courants de la peinture française de 1848 à 1914, du réalisme au post-impressionnisme. Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d’Orsay
Atelier de dessins « speed drawing »
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