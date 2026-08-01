Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

Ateliers découverte des plantes sauvages

Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-20

Ateliers découverte des plantes sauvages

Les prochains ateliers de la Marmite Nature approchent…

Selon les goûts: écoute de contes ou cuisine sauvage !

Que diriez-vous de partager un moment en plein air, instructif et convivial pour en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles ?

Les jeudis 6 et 20 août, venez écouter explications et lectures sur les herbes sauvages

De 15h à 17h

Prix libre 5 à 15€

Nombre de places limité.

Le lieu de RDV sera communiqué lors de l’inscription. .

Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32 lamarmitenature@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers découverte des plantes sauvages

Wild plant discovery workshops

L’événement Ateliers découverte des plantes sauvages Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Suisse Normande