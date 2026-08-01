Ateliers découverte des plantes sauvages Thury-Harcourt-le-Hom
jeudi 6 août 2026 · Thury-Harcourt-le-Hom
Informations pratiques
Thury-Harcourt-le-Hom
Ateliers découverte des plantes sauvages
Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-20
Ateliers découverte des plantes sauvages
Les prochains ateliers de la Marmite Nature approchent…
Selon les goûts: écoute de contes ou cuisine sauvage !
Que diriez-vous de partager un moment en plein air, instructif et convivial pour en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles ?
Les jeudis 6 et 20 août, venez écouter explications et lectures sur les herbes sauvages
De 15h à 17h
Prix libre 5 à 15€
Nombre de places limité.
Le lieu de RDV sera communiqué lors de l’inscription. .
Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32 lamarmitenature@ecomail.fr
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English : Ateliers découverte des plantes sauvages
Wild plant discovery workshops
L’événement Ateliers découverte des plantes sauvages Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Suisse Normande
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