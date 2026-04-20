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Ateliers découverte musique Alençon

Ateliers découverte musique Alençon lundi 27 avril 2026.

Adresse : 13 Rue du Capitaine Charles Aveline

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Alençon

Ateliers découverte musique

13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-04-27

Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent commencer la pratique instrumentale
en septembre prochain et qui hésiteraient entre plusieurs pratiques, le conservatoire à
rayonnement départemental de la Communauté Urbaine d’Alençon propose des ateliers
découverte gratuits.

Les ateliers se dérouleront selon le planning ci-joint, disponible à l’accueil du
conservatoire et en ligne sur le site internet de la Communauté Urbaine d’Alençon
www.cu-alencon.fr.

La participation aux ateliers est gratuite et soumise à inscription, dans la limite
des places disponibles. Pour s’inscrire, il suffit de compléter le coupon-réponse
disponible sur le flyer, de le déposer au conservatoire ou de le transmettre par mail
ou par voie postale.

À noter les dates et les horaires des ateliers découverte ne sont pas modifiables.   .

13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72  conservatoire@cu-alencon.fr

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English : Ateliers découverte musique

L’événement Ateliers découverte musique Alençon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CUA ALENCON

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