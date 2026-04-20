Alençon

Ateliers découverte musique

13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-04-27

Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent commencer la pratique instrumentale

en septembre prochain et qui hésiteraient entre plusieurs pratiques, le conservatoire à

rayonnement départemental de la Communauté Urbaine d’Alençon propose des ateliers

découverte gratuits.

Les ateliers se dérouleront selon le planning ci-joint, disponible à l’accueil du

conservatoire et en ligne sur le site internet de la Communauté Urbaine d’Alençon

www.cu-alencon.fr.

La participation aux ateliers est gratuite et soumise à inscription, dans la limite

des places disponibles. Pour s’inscrire, il suffit de compléter le coupon-réponse

disponible sur le flyer, de le déposer au conservatoire ou de le transmettre par mail

ou par voie postale.

À noter les dates et les horaires des ateliers découverte ne sont pas modifiables. .

13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72 conservatoire@cu-alencon.fr

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English : Ateliers découverte musique

L’événement Ateliers découverte musique Alençon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CUA ALENCON