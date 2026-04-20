Alençon

RESTITUTIONS THÉÂTRE

2 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-29

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-04-29

Le cycle annuel de restitutions publiques du département Théâtre du conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) débutera le mercredi 29 avril à 19 h au théâtre d’Alençon. Les élèves de cycle 2 ouvriront le bal avec Un Fil à la patte de Georges Feydeau.

Les restitutions se poursuivront avec les élèves des Classes à Horaires Aménagés Théâtre [5e, 4e et 3e CHAT], de cycle 1A et 1B et des ateliers 10-12 ans [1re et 2e année] et 13-14 ans.

La session 2026 se clôturera avec Le Nouveau directeur, une pièce burlesque et pleine de surprises interprétée par les élèves de l’atelier 10-12 ans [1re année].

Restitutions tout public

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Théâtre 2 avenue de Basingstoke à Alençon

Salle de la Paix place de la Paix à Alençon

Salle de l’Étansiau Saint-Denis-sur-Sarthon .

2 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72 conservatoire@cu-alencon.fr

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English : RESTITUTIONS THÉÂTRE

L’événement RESTITUTIONS THÉÂTRE Alençon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CUA ALENCON