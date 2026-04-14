Ateliers d’écriture, Café associatif des Gallets, Rennes

Ateliers d’écriture Samedi 18 avril, 17h30 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T17:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T17:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Puzzles de l’amour et de l’amitié

Avec des mots, des bouts de phrases, nous allons créer un grand puzzle pour créer une histoire, d’abord individuelle puis commune.

Pour cet atelier d’écriture, aucune compétence littéraire requise, votre bonne humeur, votre curiosité sont seules requises. Nous libérons des mots, des idées en écriture automatique, nous essaierons aussi le jeu des cadavres exquis qui nous révéleront de belles surprises Vous pouvez amener un de vos livres préférés

Alors à vos crayons ! ️ ✏️

Fabiola

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.cafedesgallets.fr »}]

Puzzles de l’amour et de l’amitié ecriture découverte