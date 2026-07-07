Ateliers d’écriture, spécial enquête Bibliothèque Aimé Césaire Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Aimé Césaire · Paris
Informations pratiques
Cette session se déroule sur 3 séances.
Avec 2026 marque le cinquantenaire de la disparition d’Agatha Christie. Pour commémorer l’œuvre et le parcours de la reine du crime, les bibliothécaires du sud-ouest parisien vous proposent un ensemble d’animations variées pour petits et grands !
À l’occasion de la commémoration des 50 ans de la mort d’Agatha Christie, nous vous proposons d’écrire votre propre enquête en vous mettant dans la peau de la reine du crime.
Le samedi 21 novembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-11-21T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:30:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:30:00+02:00;2026-11-21T10:30:00+02:00_2026-11-21T12:30:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
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