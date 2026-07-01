Informations pratiques

Aramits

Ateliers d’été Créer et s’amuser Drawbots / Les robots qui dessinent

8 Place du Guirail Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

En découvrant l’électronique, fabriquez un robot, qui dessine et lancez le dans une course folle !

Avec des piles, un gobelet, des crayons et un peu d’imagination, fabriquez un robot rigolo. Vous pourrez ensuite Le customiser puis Le Lancer sur La piste à dessiner à La rencontre des autres robots fabriqués ce jour-là. Lequel ira Le

plus vite ? Lequel dessinera Les plus belles courbes ? À vous de jouer ! Vous repartirez avec votre robot !

Dans un cadre familial, nous vous accueillons pour des ateliers créatifs avec pour objectif de passer un bon moment

et d’apprendre en s’amusant! Yanaïita Araguas, membre de l’association L’atelier dans l’ombre , encadre des ateliers

artistiques pour adultes et enfants depuis plus de 15 ans!

Pendant les ateliers, on vous offre une pause gourmande

Un smoothie + une part de cake fait maison par Sandrine .

8 Place du Guirail Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 56 72 90

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English : Ateliers d’été Créer et s’amuser Drawbots / Les robots qui dessinent

L’événement Ateliers d’été Créer et s’amuser Drawbots / Les robots qui dessinent Aramits a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn