Ateliers d’été de la chorale Concremiers
lundi 27 juillet 2026 · Concremiers
Informations pratiques
Concremiers
Ateliers d’été de la chorale
Concremiers Indre
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-24
Ateliers animé apr Bernard Bessière, découverte de la musique, son écriture; sa lecture simplifiée et son interprétation en soliste ou en groupe.
La chorale de Concremiers vous propose deux stages musicaux cet été. Sur 5 jours chacun, venez vous essayer au chant et découvrir la musique, l’art de son écriture, sa lecture simplifiée et son interprétation, en soliste ou en groupe ! 50 .
Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 61 35
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L’événement Ateliers d’été de la chorale Concremiers a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne
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