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AGENDA · Concremiers

Ateliers d’été de la chorale Concremiers

lundi 27 juillet 2026 · Concremiers

Ateliers d’été de la chorale Concremiers

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
36300 Concremiers
Département
Indre
Tarif
50 50 50 Tarif de base plein tarif

Concremiers

Ateliers d’été de la chorale

Concremiers Indre

Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-24

Ateliers animé apr Bernard Bessière, découverte de la musique, son écriture; sa lecture simplifiée et son interprétation en soliste ou en groupe.
La chorale de Concremiers vous propose deux stages musicaux cet été. Sur 5 jours chacun, venez vous essayer au chant et découvrir la musique, l’art de son écriture, sa lecture simplifiée et son interprétation, en soliste ou en groupe ! 50  .

Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 61 35 

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English :

For the benefit of Retina France.

L’événement Ateliers d’été de la chorale Concremiers a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne

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