AGENDA · Concremiers
Ball-trap Concremiers
samedi 25 juillet 2026 · Concremiers
Informations pratiques
Concremiers
Ball-trap
Concremiers Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
La société de chasse organise un ball-trap.
Fosse, caille , mur + poste surprise. Buvette et restauration le dimanche. .
Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 25 69 70
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English :
The hunting association organizes a ball-trap.
L’événement Ball-trap Concremiers a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne
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