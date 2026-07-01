Informations pratiques

Concremiers

Ball-trap

Concremiers Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

La société de chasse organise un ball-trap.

Fosse, caille , mur + poste surprise. Buvette et restauration le dimanche. .

Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 25 69 70

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English :

The hunting association organizes a ball-trap.

L’événement Ball-trap Concremiers a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne