Ateliers d’été de Seitai Rue du Général Leclerc Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Ateliers d’été de Seitai

Rue du Général Leclerc Jardin Louis Gouret Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Pratique japonaise en petit groupe des mouvements de Seitai pour retrouver l’équilibre naturel, des ajustements corporels, apprendre a mieux se connaitre pour devenir acteur de sa sante.

Accessible à tous (de 13 à 80 ans et +), adapté à notre condition physique, sans prérequis.

Nombre de personnes 8-10 environ

Matériel nécessaire une tenue souple, si possible grande serviette ou tapis de gym …

Les participants respecteront les lieux. .

Rue du Général Leclerc Jardin Louis Gouret Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 69 60 31

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English :

L’événement Ateliers d’été de Seitai Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor