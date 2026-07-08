Ateliers d’été Yoga Falaise
jeudi 9 juillet 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Ateliers d’été Yoga
Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-21 2026-07-28
Ateliers d’été Yoga
Venez participer à des ateliers d’été de yoga organisés et animés par l’ESFYOGA !
L’atelier se déroulera à Falaise , au Parc du château de la Fresnaye le Jeudi 9 juillet et Mardi 21 et 28 juillet de 18h30 à 20h00 (salle de repli prévue en cas de météo défavorable).
Tarif 10€ la séance
Apporter tapis ou couverture.
inscriptions ou renseignements
Gisèle Fournols tél 06.65.69.56.25
mél esfyogafalaise@gmail.com .
Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 65 69 56 25 esfyogafalaise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers d’été Yoga
Summer Yoga Workshops
L’événement Ateliers d’été Yoga Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande
À voir aussi à Falaise (Calvados)
- Un été médiéval au château de Falaise Place Guillaume Le Conquérant Falaise 8 juillet 2026
- Visite guidée du Mémorial de Falaise Mémorial de Falaise Falaise 8 juillet 2026
- LIRE AU VERT, L’HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR ! Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise 8 juillet 2026
- Animation Les objets ont une histoire Mémorial de Falaise Falaise 8 juillet 2026
- Braderie et Vide Grenier de l’UCIA Falaise Falaise 11 juillet 2026