Informations pratiques

Falaise

Ateliers d’été Yoga

Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-21 2026-07-28

Ateliers d’été Yoga

Venez participer à des ateliers d’été de yoga organisés et animés par l’ESFYOGA !

L’atelier se déroulera à Falaise , au Parc du château de la Fresnaye le Jeudi 9 juillet et Mardi 21 et 28 juillet de 18h30 à 20h00 (salle de repli prévue en cas de météo défavorable).

Tarif 10€ la séance

Apporter tapis ou couverture.

inscriptions ou renseignements

Gisèle Fournols tél 06.65.69.56.25

mél esfyogafalaise@gmail.com .

Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 65 69 56 25 esfyogafalaise@gmail.com

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English : Ateliers d’été Yoga

Summer Yoga Workshops

L’événement Ateliers d’été Yoga Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande