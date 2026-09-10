Ateliers d’impressions, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne

Informations pratiques

Ateliers d’impressions 19 et 20 septembre Urdla – Centre international estampe & livre Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chacun pourra pratiquer en encrant et imprimant des linogravures réalisées par les artistes Laura Ben Haïba, Laurence Cathala, Lucie Chaumont, Rémi De Chiara, Rainier Lericolais et Jérémy Liron, afin de repartir avec son tirage.

Lors des Journées européennes du patrimoine 2025, URDLA vous accueille les samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14 heures à 18 heures !

Urdla – Centre international estampe & livre 207, rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 65 33 34 http://www.urdla.com https://fr-fr.facebook.com/pages/URDLA-Centre-international-estampe-livre/111870461170;https://twitter.com/uurdla En 1978, à l’initiative de Max Schoendorff, quelques artistes s’associèrent pour sauver d’une destruction imminente une imprimerie lithographique lyonnaise désuète et en faillite. Ce patrimoine sauvegardé (presses, pierres lithographiques centenaires), il fallut en définir l’usage. C’est au service de la création du moment que l’activité lithographique a repris vie. Aujourd’hui, une ancienne usine de 1000 m² abrite Urdla– Centre international estampe & livre. Il s’agit d’un centre d’art contemporain regroupant des ateliers d’impression (lithographie, taille-douce, taille d’épargne, typographie), une galerie et une librairie. L’association relie ainsi la sauvegarde d’un patrimoine, le soutien à la création contemporaine, et la diffusion de ses productions auprès des amateurs, collectionneurs et scolaires. Urdla sélectionne et invite une douzaine de plasticiens par an et leur offre la possibilité de pratiquer l’estampe originale lors de résidences. L’estampe – terme générique recouvrant tous les résultats d’un procédé d’impression — se caractérise par le tirage d’un nombre limité d’exemplaires numérotés et signés par l’artiste, destinés à la vente. « Originale », signifie que les artistes travaillent eux-mêmes à la fabrication des matrices, les techniciens effectuant ensuite les tirages. Métro ligne A, arrêt Flachet ; Bus 69, arrêt Flachet.

Chacun pourra pratiquer en encrant et imprimant des linogravures réalisées par les artistes Laura Ben Haïba, Laurence Cathala, Lucie Chaumont, Rémi De Chiara, Rainier Lericolais et Jérémy Liron, afin…

© Cécile Cayon