Ateliers d’initiation à la généalogie, Archives départementales du Calvados, Caen

Ateliers d’initiation à la généalogie 19 et 20 septembre Archives départementales du Calvados Calvados

Détails sur horaires et organisation lors de l’inscription, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Apprenez les bases pour débuter votre propre arbre généalogique. Cet atelier conçu et animé par le Cercle de Généalogie du Calvados (CEGECAL) proposera quelques pistes pour retrouver vos ancêtres. Vous pourrez poser vos questions aux bénévoles du CEGECAL à l’issue de l’atelier.

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231471850 http://archives.calvados.fr https://archives.calvados.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 47 18 50 »}] Parking gratuit. Tramway A ou B, arrêt Copernic. Bus n°22 ou n°5, arrêt Cité U Lebisey : depuis le centre-ville, prendre l’arrêt Tour Leroy ou Théâtre.

Apprenez les bases pour débuter votre propre arbre généalogique. Cet atelier conçu et animé par le Cercle de Généalogie du Calvados (CEGECAL) proposera quelques pistes pour retrouver vos ancêtres. du…

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