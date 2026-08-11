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AGENDA · Jarnac

Ateliers d’initiation à la technique du monotype dans le cadre de l’exposition Reliefs oniriques Médiathèque de l’Orangerie Jarnac Jarnac

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de l'Orangerie Jarnac · Jarnac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de l'Orangerie Jarnac
Adresse
7 quai de l'orangerie
Ville
16200 Jarnac
Département
Charente
Tarif

Jarnac

Ateliers d’initiation à la technique du monotype dans le cadre de l’exposition Reliefs oniriques

Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-10

Rachel Favroul propose une session d’initiation à la technique du monotype, en deux temps, pour les adultes et les enfants.
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Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

Rachel Favroul is offering a two-part introductory session on the monotype technique for adults and children.

L’événement Ateliers d’initiation à la technique du monotype dans le cadre de l’exposition Reliefs oniriques Jarnac a été mis à jour le 2026-08-11 par Destination Cognac

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