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Ateliers du Salon, Le MO.CO., Montpellier

dimanche 20 septembre 2026 · Le MO.CO. · Montpellier

Ateliers du Salon, Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le MO.CO.
Adresse
13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault

Ateliers du Salon Dimanche 20 septembre, 14h00 Le MO.CO. Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de l’après-midi, retrouvez des activités à partager en famille ou entre amis (dessin, lecture, tatouages temporaires) en lien avec les œuvres de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout dans le salon des publics.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.
Tout au long de l’après-midi, retrouvez des activités à partager en famille ou entre amis (dessin, lecture, tatouages temporaires) en lien avec les œuvres de l’exposition _Être ici | Maintenant | le…

© MO.CO. Montpellier Contemporain

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