Ateliers du Salon, Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Ateliers du Salon Dimanche 20 septembre, 14h00 Le MO.CO. Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de l’après-midi, retrouvez des activités à partager en famille ou entre amis (dessin, lecture, tatouages temporaires) en lien avec les œuvres de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout dans le salon des publics.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.

Tout au long de l’après-midi, retrouvez des activités à partager en famille ou entre amis (dessin, lecture, tatouages temporaires) en lien avec les œuvres de l’exposition _Être ici | Maintenant | le…

© MO.CO. Montpellier Contemporain