Ateliers écriture et boulier à Vauclair Bouconville-Vauclair

Ateliers écriture et boulier à Vauclair

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Plongez dans l’univers de l’école d’autrefois avec un atelier ludique avec le Musée départemental de l’École Publique !

Au programme une brève présentation du musée, une dictée à la plume comme au temps des encriers et du buvard, puis une initiation au boulier pour découvrir le calcul d’antan.

Des ateliers proposés par la Communauté de Communes du Chemin des Dames …

RV au Pavillon de Vauclair à 15h, 16h et à 17h ! (durée 1h sur réservation à partir de 8 ans, avec accompagnement d’un adulte obligatoire)

Plongez dans l’univers de l’école d’autrefois avec un atelier ludique avec le Musée départemental de l’École Publique !

Au programme une brève présentation du musée, une dictée à la plume comme au temps des encriers et du buvard, puis une initiation au boulier pour découvrir le calcul d’antan.

Des ateliers proposés par la Communauté de Communes du Chemin des Dames …

RV au Pavillon de Vauclair à 15h, 16h et à 17h ! (durée 1h sur réservation à partir de 8 ans, avec accompagnement d’un adulte obligatoire) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of schools of yesteryear with a fun workshop with the Musée départemental de l?École Publique!

On the program: a brief presentation of the museum, a dictation with a quill pen as in the days of inkwells and blotters, then an introduction to the abacus to discover the calculus of yesteryear.

Workshops offered by the Communauté de Communes du Chemin des Dames …

RV at Pavillon de Vauclair at 3pm, 4pm and 5pm! (duration: 1h booking required 8 years and over, adult accompaniment compulsory)

L’événement Ateliers écriture et boulier à Vauclair Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Laon