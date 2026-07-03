Ateliers en duo Parent-Enfant Danse 18 mois-3 ans Atelier 77 Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Atelier 77 · Paris
Informations pratiques
Cet atelier bienveillant invite enfants et parents à entrer en communication par le mouvement et le jeu. De la danse, du rythme, des chants, des comptines, de l’écoute musicale, des jeux… et des rires ! Alternant moments dynamiques et temps calmes, les duos exploreront avec complicité la coordination, le sens de l’équilibre, le déplacement dans l’espace et le rapport aux autres.
Différents univers musicaux amèneront différentes manières de danser : au programme, de la musique classique, jazz, des musiques du monde et actuelles !
DURANT L’ATELIER, 1 PARENT ACCOMPAGNE 1 ENFANT. LE PARENT PRÉSENT PARTICIPE ÉGALEMENT À L’ACTIVITÉ !
Petits groupes pour favoriser le bien-être de chacun.
Dates 2026-2027 : Dimanche 10h-11h ou 11h-12h
20 septembre, 11 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 31 janvier, 14 mars, 25 avril, 30 mai, 20 juin
Atelier 77 : 77 rue de Charonne, 75011.
Code A1296. Salle à droite dans la courM° Charonne, Faidherbe, Voltaire
Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)
En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.
Tenue conseillée : vêtements souples ; pieds nus ou en chaussettes.
Participants : parents et enfants de 18 mois (marche assurée) jusqu’à 3 ans.Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)
Ateliers Danse en famille Parent-Enfant 18 mois (marche assurée) – 3 ans
Inscription à la séance
Le dimanche 20 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
payant Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant) Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T11:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00
Atelier 77 77 rue de Charonne 75011 Paris
https://compagniemaya.com +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011/ https://www.facebook.com/compagniemaya75011/
Afficher la carte du lieu Atelier 77 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026