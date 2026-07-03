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Ateliers en duo Parent-Enfant Danse 18 mois-3 ans Atelier 77 Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Atelier 77 · Paris

Ateliers en duo Parent-Enfant Danse 18 mois-3 ans Atelier 77 Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier 77
Adresse
77 rue de Charonne
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant)

Cet atelier bienveillant invite enfants et parents à entrer en communication par le mouvement et le jeu. De la danse, du rythme, des chants, des comptines, de l’écoute musicale, des jeux… et des rires ! Alternant moments dynamiques et temps calmes, les duos exploreront avec complicité la coordination, le sens de l’équilibre, le déplacement dans l’espace et le rapport aux autres.

Différents univers musicaux amèneront différentes manières de danser : au programme, de la musique classique, jazz, des musiques du monde et actuelles !

DURANT L’ATELIER, 1 PARENT ACCOMPAGNE 1 ENFANT. LE PARENT PRÉSENT PARTICIPE ÉGALEMENT À L’ACTIVITÉ !

Petits groupes pour favoriser le bien-être de chacun.

Dates 2026-2027 : Dimanche 10h-11h ou 11h-12h

20 septembre, 11 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 31 janvier, 14 mars, 25 avril, 30 mai, 20 juin

Atelier 77 : 77 rue de Charonne, 75011.

Code A1296. Salle à droite dans la courM° Charonne, Faidherbe, Voltaire

Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Tenue conseillée : vêtements souples ; pieds nus ou en chaussettes.

Participants : parents et enfants de 18 mois (marche assurée) jusqu’à 3 ans.Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)

Ateliers Danse en famille Parent-Enfant 18 mois (marche assurée) – 3 ans
Inscription à la séance
Le dimanche 20 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
payant Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant) Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T11:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00

Atelier 77 77 rue de Charonne  75011 Paris
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