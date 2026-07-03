Ateliers en duo Parent-Enfant Hip-hop 6-10 ans Studio Bréguet Paris
samedi 19 septembre 2026 · Studio Bréguet · Paris
Informations pratiques
Un atelier en famille Parent-Enfant pour découvrir les bases du Hip-hop dans les rires et la bonne humeur !
Julie vous entraînera dans les rythmes endiablés des danses urbaines et des percussions corporelles. Une belle initiation en DUO pour un moment privilégié avec votre enfant. Entrez dans la danse et partagez la joie du mouvement en binôme avec complicité et complémentarité !
Inscription à la séance.
Un duo = 1 parent+1 enfant. Inscription à la séance 16h ou 17h
www.compagniemaya.com
Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com
Samedi 17h-18h : 6-10 ans
19 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 28 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 30 janvier, 6 mars, 20 mars, 15 mai, 29 mai, 12 juin, 19 juin
Le parent participe également à l’activité.
Tenue conseillée: des vêtements souples et une paire de baskets.
Atelier Hip-hop en famille Parent-Enfant 6-10 ans
Le samedi 19 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
payant 25 € pour un duo (parent+enfant) Public enfants et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T17:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00
Studio Bréguet 27 rue Bréguet, 75011 75011 Paris
https://compagniemaya.com/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/pg/compagniemaya75011/ https://www.facebook.com/pg/compagniemaya75011/
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