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AGENDA · Beaufort-en-Anjou

Ateliers en famille avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

jeudi 22 octobre 2026 · Beaufort en Vallée · Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Beaufort en Vallée
Adresse
5 Place Notre Dame
Ville
49250 Beaufort-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
6 6

Beaufort-en-Anjou

Ateliers en famille avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 16:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29

Ateliers en famille avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée
L’artiste Elisa Fache vous présente son travail et vous accompagne à la découverte de sa démarche artistique. Durant deux séances prenez le temps d’expérimenter en famille en vous glissant dans la peau de l’artiste.   .

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87  info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Family Workshops with Elisa Fache in Beaufort-en-Vallée

L’événement Ateliers en famille avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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