Ateliers en famille avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou
jeudi 22 octobre 2026 · Beaufort en Vallée · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Ateliers en famille avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 16:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
Ateliers en famille avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée
L’artiste Elisa Fache vous présente son travail et vous accompagne à la découverte de sa démarche artistique. Durant deux séances prenez le temps d’expérimenter en famille en vous glissant dans la peau de l’artiste. .
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
Family Workshops with Elisa Fache in Beaufort-en-Vallée
L’événement Ateliers en famille avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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