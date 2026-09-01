Ateliers en familles Apprentis bâtisseurs Route des Alignements Carnac

Informations pratiques

Carnac

Ateliers en familles Apprentis bâtisseurs

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Devenez apprenti bâtisseur du Néolithique pour percer les secrets de construction des menhirs.

Après la visite guidée des Alignements et du dolmen de Kermario, expérimentez plusieurs techniques archéo-compatibles de déplacement et de levage de mégalithes. Présentation de fac-similés d’outils néolithiques et démonstration de fabrication d’une cordelette à partir de fibres végétales.

Ouvert à tous à partir de 7 ans. Moins de 13 ans accompagnés d’un adulte.

Réservation conseillée

Point de rendez-vous face aux Alignements de Kermario 15 minutes avant le début de l’activité

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette activité est gratuite.

Prévoir des chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée et les activités. .

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers en familles Apprentis bâtisseurs Carnac a été mis à jour le 2026-08-25 par OT DE CARNAC