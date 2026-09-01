Ateliers en familles Apprentis bâtisseurs Route des Alignements Carnac
dimanche 20 septembre 2026 · Route des Alignements · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Ateliers en familles Apprentis bâtisseurs
Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Devenez apprenti bâtisseur du Néolithique pour percer les secrets de construction des menhirs.
Après la visite guidée des Alignements et du dolmen de Kermario, expérimentez plusieurs techniques archéo-compatibles de déplacement et de levage de mégalithes. Présentation de fac-similés d’outils néolithiques et démonstration de fabrication d’une cordelette à partir de fibres végétales.
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Moins de 13 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation conseillée
Point de rendez-vous face aux Alignements de Kermario 15 minutes avant le début de l’activité
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette activité est gratuite.
Prévoir des chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée et les activités. .
Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
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English :
L’événement Ateliers en familles Apprentis bâtisseurs Carnac a été mis à jour le 2026-08-25 par OT DE CARNAC
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