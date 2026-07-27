Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

lundi 14 décembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-14 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Premier concert pour certain·es, nouvelle expérience pour d’autres : les musicien·nes de notre école interprètent leur répertoire en public !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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