Ateliers enfants Association Au delà de l’eau Salle des fêtes Vouvant

Ateliers enfants Association Au delà de l’eau

Salle des fêtes Rue Théodelin Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

L’association Au delà de l’eau organise des ateliers pour enfants.

Dans le cadre du marché de Noël de Vouvant.

Salle des fêtes.

Renseignements au 06 59 00 49 91 et à assoc.audeladeleau@gmail.com .

Salle des fêtes Rue Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 49 91 assoc.audeladeleau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Au delà de l’eau association organizes workshops for children.

L’événement Ateliers enfants Association Au delà de l’eau Vouvant a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin