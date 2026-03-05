Ateliers enfants Association Au delà de l’eau Salle des fêtes Vouvant
Ateliers enfants Association Au delà de l’eau Salle des fêtes Vouvant samedi 28 novembre 2026.
Ateliers enfants Association Au delà de l’eau
Salle des fêtes Rue Théodelin Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
L’association Au delà de l’eau organise des ateliers pour enfants.
Dans le cadre du marché de Noël de Vouvant.
Salle des fêtes.
Renseignements au 06 59 00 49 91 et à assoc.audeladeleau@gmail.com .
Salle des fêtes Rue Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 49 91 assoc.audeladeleau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Au delà de l’eau association organizes workshops for children.
L’événement Ateliers enfants Association Au delà de l’eau Vouvant a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin