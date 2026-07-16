Ateliers et conférences – La Maison des Treilles, La Maison des Treilles, Arles

Informations pratiques

Ateliers et conférences – La Maison des Treilles 6 – 10 juillet 2027 La Maison des Treilles Bouches-du-Rhône

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-06T10:00:00+02:00 – 2027-07-06T12:30:00+02:00

Fin : 2027-07-10T15:00:00+02:00 – 2027-07-10T18:00:00+02:00

Chaque année, à l’occasion de la semaine d’ouverture des Rencontres de la photographie d’Arles, un espace situé en plein centre-ville accueille la présentation des lauréats des prix photographiques de la Fondation, ainsi que des lectures de portfolio et des rencontres avec des acteurs et professionnels du secteur.

Programme à venir.

La Maison des Treilles 6, place Louis Blanc Arles 13200 Bouches-du-Rhône PACA https://www.fondationdestreilles.com/ [{« type »: « email », « value »: « activites@fondationdestreilles.com »}] Chaque année, à l’occasion de la semaine d’ouverture des Rencontres de la photographie d’Arles, la Maison des Treilles – un espace situé en plein centre-ville – accueille la présentation des lauréats des prix photographiques de la Fondation, et propose des lectures de portfolio et des rencontres avec des acteurs et professionnels du secteur.

Ce lieu, ouvert au public tout au long de la semaine, constitue un point de convergence entre création, professionnalisation et échanges.

L’édition 2027, inscrite dans le cadre du Bicentenaire, mettra particulièrement en valeur la dimension collective et interdisciplinaire de la création photographique.

Programmation à venir.

Chaque année, à l’occasion de la semaine d’ouverture des Rencontres de la photographie d’Arles, un espace situé en plein centre-ville accueille la présentation des lauréats des prix photographiques à…

© Dominique Laugé