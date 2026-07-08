Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble

Informations pratiques

Châteaudouble

Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse

La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-27

Venez participez aux ateliers floraux pour petits et grands avec Marion, entre discussion, créativité, convivialité et partage !

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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49

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English :

Come join Marion for floral workshops for all ages—a fun mix of conversation, creativity, camaraderie, and sharing!

L’événement Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse Châteaudouble a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme