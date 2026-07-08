Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble
mercredi 8 juillet 2026 · La Nuit rêveuse Atelier floral · Châteaudouble
Informations pratiques
Châteaudouble
Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse
La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-27
Venez participez aux ateliers floraux pour petits et grands avec Marion, entre discussion, créativité, convivialité et partage !
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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49
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English :
Come join Marion for floral workshops for all ages—a fun mix of conversation, creativity, camaraderie, and sharing!
L’événement Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse Châteaudouble a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme