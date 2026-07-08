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AGENDA · Châteaudouble

Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble

mercredi 8 juillet 2026 · La Nuit rêveuse Atelier floral · Châteaudouble

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
La Nuit rêveuse Atelier floral
Adresse
19 Grande Rue
Ville
26120 Châteaudouble
Département
Drôme
Tarif
35 35 35

Châteaudouble

Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse

La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-27

Venez participez aux ateliers floraux pour petits et grands avec Marion, entre discussion, créativité, convivialité et partage !
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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49 

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English :

Come join Marion for floral workshops for all ages—a fun mix of conversation, creativity, camaraderie, and sharing!

L’événement Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse Châteaudouble a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme

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