Ateliers Guitar Hero et Makey Makey à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

mercredi 9 décembre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Ateliers Guitar Hero et Makey Makey à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:00:00

fin : 2026-12-09 17:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Ateliers Guitar Hero et Makey Makey à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Carton, aluminium, pinces crocodiles… Assemblez une guitare originale et jouez à Guitar Hero autrement !

Avec le Centre d’animation Toile de graines.

Enfants à partir de 8 ans | ados | adultes .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Guitar Hero and Makey Makey Workshops at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Ateliers Guitar Hero et Makey Makey à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert