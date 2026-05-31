Ateliers héros mythologiques – Partir en livre, Bibliothèque municipale de Mons en baroeul, Mons-en-Barœul

Ateliers héros mythologiques – Partir en livre Mercredi 1 juillet, 14h30 Bibliothèque municipale de Mons en baroeul Nord

Gratuit et sur entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T14:30:00+02:00 – 2026-07-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T14:30:00+02:00 – 2026-07-01T17:30:00+02:00

Chaque année, « Partir en livre » promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire. A cette occasion, et en lien avec la thématique « Nos petits et grands héros », la bibliothèque propose :

– Atelier d’écriture « Héros et Héroïnes de la mythologie » :

Vous connaissez sûrement Ulysse, le héros de la guerre de Troie. Mais connaissez-vous Atalante, l’intrépide chasseuse, Prométhée, le voleur de feu, Thésée le vainqueur du minotaure ou encore Circé, la sorcière ? Venez découvrir 8 héros et héroïnes exceptionnel(le)s et aidez-les à remplir leur mission. Dans cet atelier d’écriture, c’est à vous de jouer : racontez comment votre héros/héroïne triomphe des obstacles qui se présentent sur son chemin et s’en sort sans une égratignure, avec l’autrice Floriane Joseph !

En continu à partir de 8 ans (durée environ 30min).

– Invente la fiche perso de ton héros :

A quoi ressemble-t-il ? Quel est son pouvoir ? Son point faible ? Viens nous le faire découvrir ou le créer avec nous !

En continu de 14h30 à 17h30 et pour tout public.

Les ateliers se dérouleront au coeur du Fort de Mons dans le Jardin de Thalie (ou dans la bibliothèque en cas de pluie).

Bibliothèque municipale de Mons en baroeul 2, rue de Normandie, 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Ateliers en continu au Jardin de Thalie partir en livre atelier d’écriture

Partir en livre / Julien Neel