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Concert « Des lettres chantées », Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul, Mons-en-Barœul

Concert « Des lettres chantées », Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul, Mons-en-Barœul

Concert « Des lettres chantées », Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul, Mons-en-Barœul mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul

Adresse : rue de Normandie Mons en Baroeul

Ville : 59370 Mons-en-Barœul

Département : Nord

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Gratuit et sur entrée libre

Concert « Des lettres chantées » Mercredi 17 juin, 18h15 Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul Nord

Gratuit et sur entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T18:15:00+02:00 – 2026-06-17T19:15:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:15:00+02:00 – 2026-06-17T19:15:00+02:00

Après une première version en janvier dans la bibliothèque, venez assister à une nouvelle rencontre autour de lettres mises en musique par des compositeurs classiques (Mozart, Schubert, Verdi…) ou en chansons (Vian, Gainsbourg, Anne Sylvestre…). Ces messages intimes résonneront jusqu’à vos oreilles dans la salle du Fort, en face de la bibliothèque.

Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul rue de Normandie Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 77 44 35 »}]
Un concert de lettres donné par les élèves des classes de chant du Conservatoire et en collaboration avec la bibliothèque de Mons en Baroeul concert chant

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