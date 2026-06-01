Rencontre et atelier d’écriture avec l’auteur Thierry Maricourt, Bibliothèque municipale de Mons en baroeul, Mons-en-Barœul
Rencontre et atelier d’écriture avec l’auteur Thierry Maricourt, Bibliothèque municipale de Mons en baroeul, Mons-en-Barœul mercredi 10 juin 2026.
Rencontre et atelier d’écriture avec l’auteur Thierry Maricourt Mercredi 10 juin, 14h00 Bibliothèque municipale de Mons en baroeul Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
La bibliothèque vous propose un atelier d’écriture et une rencontre avec l’auteur Thierry Maricourt.
Comment devenir écrivain, le parcours du livre de l’auteur au lecteur, comment organiser ses idées et comment trouver une phrase d’accroche qui donnera envie de lire votre roman ? Toutes ces questions seront abordées avec l’auteur.
Pour tous les écrivains en herbe !
En partenariat avec Créalivres.
Bibliothèque municipale de Mons en baroeul 2, rue de Normandie, 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 11 11 »}]
Dans le cadre de « Créa’Livres » atelier d’écriture rencontre auteur
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