Samedi, ça me dit C’est beau une ville sans déchet Mons-en-Barœul

Mons-en-Barœul

Samedi, ça me dit C’est beau une ville sans déchet

2 rue de Normandie Mons-en-Barœul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une ville c’est comme une maison, un espace collectif où chacun a un rôle à jouer pour que chaque habitant s’y sente bien, en harmonie. Et si demain, nous nous engagions à respecter cette beauté urbaine avec des gestes simples comme jeter ses déchets au bon endroit, offrir à la nature le temps de s’épanouir ou encore ne pas laisser l’empreinte de notre passage, prêts à relever le défi ? Alors venez découvrir nos ateliers toute la journée en partenariat avec la maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.

Atelier Trions nos déchets , en continu sur entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Visite exploratoire des espaces verts du Fort, sur réservation, à 10h30 et 14h (durée 1h30)

Une ville c’est comme une maison, un espace collectif où chacun a un rôle à jouer pour que chaque habitant s’y sente bien, en harmonie. Et si demain, nous nous engagions à respecter cette beauté urbaine avec des gestes simples comme jeter ses déchets au bon endroit, offrir à la nature le temps de s’épanouir ou encore ne pas laisser l’empreinte de notre passage, prêts à relever le défi ? Alors venez découvrir nos ateliers toute la journée en partenariat avec la maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.

Atelier Trions nos déchets , en continu sur entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Visite exploratoire des espaces verts du Fort, sur réservation, à 10h30 et 14h (durée 1h30) .

2 rue de Normandie Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 11 11 bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

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English :

A city is like a home, a collective space where everyone has a role to play in ensuring that everyone feels at ease and in harmony. What if, tomorrow, we were to commit ourselves to respecting this urban beauty with simple gestures such as disposing of our garbage in the right place, giving nature the time it needs to flourish or not leaving the footprint of our passage, ready to take up the challenge? Come and discover our workshops all day long, in partnership with the Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.

Waste Sorting workshop, continuous, free admission from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm

Exploratory tour of the Fort’s green spaces, by reservation, at 10:30 a.m. and 2 p.m. (duration 1h30)

L’événement Samedi, ça me dit C’est beau une ville sans déchet Mons-en-Barœul a été mis à jour le 2026-05-06 par Hauts-de-France Tourisme