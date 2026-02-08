Samedi, ça me dit C’est beau une ville sans déchets Mons-en-Barœul

Samedi, ça me dit C’est beau une ville sans déchets

Le Fort 2 rue de Normandie Mons-en-Barœul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une ville c’est comme une maison, un espace collectif où chacun a un rôle à jouer pour que chaque habitant s’y sente bien, en harmonie. Et si demain, nous nous engagions à respecter cette beauté urbaine avec des gestes simples comme jeter ses déchets au bon endroit, offrir à la nature le temps de s’épanouir ou encore ne pas laisser l’empreinte de notre passage, prêts à relever le défi ?

Alors venez découvrir nos ateliers toute la journée en partenariat avec la maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.

En continu de 10h à 12h et de 14h à 16h Trions nos déchets

A 10h30 et à 14h Atelier Arbres et santé (visite exploratoire des espaces verts du Fort ; durée 1h30)

Une ville c’est comme une maison, un espace collectif où chacun a un rôle à jouer pour que chaque habitant s’y sente bien, en harmonie. Et si demain, nous nous engagions à respecter cette beauté urbaine avec des gestes simples comme jeter ses déchets au bon endroit, offrir à la nature le temps de s’épanouir ou encore ne pas laisser l’empreinte de notre passage, prêts à relever le défi ?

Alors venez découvrir nos ateliers toute la journée en partenariat avec la maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.

En continu de 10h à 12h et de 14h à 16h Trions nos déchets

A 10h30 et à 14h Atelier Arbres et santé (visite exploratoire des espaces verts du Fort ; durée 1h30) .

Le Fort 2 rue de Normandie Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 11 11 bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A city is like a home, a collective space where everyone has a role to play in ensuring that everyone feels at ease and in harmony. What if, tomorrow, we were to commit ourselves to respecting this urban beauty with simple gestures such as disposing of our garbage in the right place, giving nature time to flourish or not leaving the footprint of our passage, ready to take up the challenge?

Come and discover our workshops all day long, in partnership with the Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.

Continuous from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.: Let’s sort our garbage

10:30 am and 2 pm: Trees and health workshop (exploratory tour of the Fort’s green spaces; duration: 1h30)

L’événement Samedi, ça me dit C’est beau une ville sans déchets Mons-en-Barœul a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme