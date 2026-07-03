Ateliers Histoires & Comptines Signées DUO Parent-Enfant 2-5 ans Atelier 77 Paris
samedi 3 octobre 2026 · Atelier 77 · Paris
Informations pratiques
Ateliers Histoires & Comptines Signées DUO Parent-Enfant 2-5 ans
Des histoires en mains et en voix, contées, chantées, signées, accompagnées de quelques accessoires… et le voyage commence ! La Langue des signes et son imaginaire nous emportent dans la magie des histoires.
La conteuse ponctue les mots-clés par des signes (issus de la Langue des signes française) pour que voix et gestes se mêlent.
Venez découvrir notre jolie sélection d’albums jeunesse et de comptines pour un atelier à partager en famille empli de douceur, d’images et de rêves !
Un temps privilégié, simple et à portée de mains !
Atelier mené par une comédienne spécialisée dans le jeune et très jeune public, pratiquant la LSF.
Samedi 16h30-17h30
3 octobre, 14 novembre, 23 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai, 19 juin
Un temps privilégié, simple et à portée de mains !
Paris 11e
Le samedi 03 octobre 2026
de 16h30 à 17h30
payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)
+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl.
Atelier VISIO: 25 € la connexion Public tout-petits et adultes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T19:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T16:30:00+02:00_2026-10-03T17:30:00+02:00
Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 Paris
https://compagniemaya.com/histoirescomptinessignees/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011 https://www.facebook.com/compagniemaya75011
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