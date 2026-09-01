Informations pratiques

Vesoul

Ateliers Histoires Sensorielles

2 rue Georges Genoux Vesoul Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-09-30 2026-11-04

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2 rue Georges Genoux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 82 94

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English : Ateliers Histoires Sensorielles

L’événement Ateliers Histoires Sensorielles Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL