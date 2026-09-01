AGENDA · Vesoul
Ateliers Histoires Sensorielles Vesoul
mercredi 30 septembre 2026 · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Ateliers Histoires Sensorielles
2 rue Georges Genoux Vesoul Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-09-30 2026-11-04
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2 rue Georges Genoux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 82 94
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English : Ateliers Histoires Sensorielles
L’événement Ateliers Histoires Sensorielles Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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