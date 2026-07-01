Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Ateliers Impressions nabies

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-22 2026-08-12

Avec une médiatrice du service des publics, venez découvrir une des grandes inspirations de Marguerite et Paul Sérusier, mais aussi des nabis le Japon. Au 19e siècle, l’estampe était très à la mode, pour la publicité comme pour les affiches de théâtre.

> Le Musée Sérusier vous propose de découvrir les grands principes de cette pratique artistique. À l’aide de plaques en tetrapack, explorez les gestes de l’impression et repartez avec vos propres créations !

> Attention cet atelier suppose la manipulation d’encre et peut tâcher les vêtements.

> Durée 1h30 | 5 € (Ce tarif concerne uniquement l’atelier et

n’inclut pas la visite des collections.)

> A partir de 10 ans.

> Réservation obligatoire (museeserusier.bzh) .

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ateliers Impressions nabies Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-01 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou