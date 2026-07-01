Ateliers Impressions nabies Châteauneuf-du-Faou
mercredi 1 juillet 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Ateliers Impressions nabies
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-22 2026-08-12
Avec une médiatrice du service des publics, venez découvrir une des grandes inspirations de Marguerite et Paul Sérusier, mais aussi des nabis le Japon. Au 19e siècle, l’estampe était très à la mode, pour la publicité comme pour les affiches de théâtre.
> Le Musée Sérusier vous propose de découvrir les grands principes de cette pratique artistique. À l’aide de plaques en tetrapack, explorez les gestes de l’impression et repartez avec vos propres créations !
> Attention cet atelier suppose la manipulation d’encre et peut tâcher les vêtements.
> Durée 1h30 | 5 € (Ce tarif concerne uniquement l’atelier et
n’inclut pas la visite des collections.)
> A partir de 10 ans.
> Réservation obligatoire (museeserusier.bzh) .
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Ateliers Impressions nabies Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-01 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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