Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Musée Sérusier Atelier Poésie Nabie

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-29 2026-08-19

Accompagnés par une médiatrice du service des publics, venez découvrir une des grandes inspirations de Marguerite et Paul Sérusier, mais aussi des nabis Le Japon.

L’art japonais reste, tout au long de leur parcours artistique, une source d’inspiration très importante pour le couple.

> Le Musée Sérusier vous invite à explorer cet aspect de leur art à travers un atelier haïku. Laissez-vous guider par la poésie japonaise… et les œuvres des Sérusier sauront peut-être vous souffler les mots.

> Durée 1h30 | 5 €* (Ce tarif concerne uniquement l’atelier et n’inclut pas la visite des collections)

> Réservation obligatoire (museeserusier.bzh)

> Le billet ne vous donne accès qu’à l’atelier. Si vous souhaitez visiter le musée, vous devrez faire l’acquisition d’un billet visite libre du musée .

À partir de 8 ans. .

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

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English :

L’événement Musée Sérusier Atelier Poésie Nabie Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou