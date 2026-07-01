Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Musée Sérusier Atelier Motifs Nabis

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05 2026-08-26

Le Musée Sérusier conserve des œuvres qui témoignent de l’intérêt des

nabis pour les arts décoratifs motifs ornementaux, vitraux, paravents…

Pour ces artistes, toutes les formes d’art sont inspirantes !

À votre tour de vous emparer de cet héritage ! Initiez-vous à la peinture

textile et repartez avec votre propre tote bag, orné de vos motifs.

> Durée 1h30 | 5 € (Ce tarif concerne uniquement l’atelier et n’inclut pas la visite des collections)

> Réservation obligatoire (museeserusier.bzh)

> Attention cet atelier suppose la manipulation d’encre et peut tâcher les vêtements. .

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

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English :

L’événement Musée Sérusier Atelier Motifs Nabis Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou