Musée Sérusier Atelier Motifs Nabis Châteauneuf-du-Faou
mercredi 15 juillet 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Musée Sérusier Atelier Motifs Nabis
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05 2026-08-26
Le Musée Sérusier conserve des œuvres qui témoignent de l’intérêt des
nabis pour les arts décoratifs motifs ornementaux, vitraux, paravents…
Pour ces artistes, toutes les formes d’art sont inspirantes !
À votre tour de vous emparer de cet héritage ! Initiez-vous à la peinture
textile et repartez avec votre propre tote bag, orné de vos motifs.
> Durée 1h30 | 5 € (Ce tarif concerne uniquement l’atelier et n’inclut pas la visite des collections)
> Réservation obligatoire (museeserusier.bzh)
> Attention cet atelier suppose la manipulation d’encre et peut tâcher les vêtements. .
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35
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English :
L’événement Musée Sérusier Atelier Motifs Nabis Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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