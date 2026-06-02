Béziers

ATELIERS INFORMATIQUES ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-03 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-30

Besoin d’un coup de pouce numérique ? Profitez des journées d’accompagnement personnalisé, pour progresser, apprendre et gagner en autonomie, sur les outils informatiques.

Les jours d’accompagnements, la salle de formation ouvre ses portes sans rendez-vous. Nos animateurs vous assistent sur les ordinateurs de la salle ou sur votre matériel personnel (PC, tablette, smartphone). Vous pourrez bénéficier d’aide sur le matériel, les logiciels ou l’utilisation de services en ligne. Les animateurs vous aident également à bien utiliser le site internet de la médiathèque (compte lecteur, ressources en ligne…). Les animateurs ont également sélectionné pour vous un ensemble de formations en ligne. Ils vous conseillent et vous accompagnent dans votre progression. Enfin vous pourrez prolongez ces ateliers par des exercices et évaluez vos progrès. Ces accompagnements personnalisés sont accessibles aux abonnés, sans inscription, dans la limite des places disponibles. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIERS INFORMATIQUES ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Need a digital boost? Take advantage of our personalized support days, to progress, learn and become more independent when it comes to IT tools.

L’événement ATELIERS INFORMATIQUES ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34