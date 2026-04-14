Ateliers : Inspiration entre art et science, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Ateliers : Inspiration entre art et science 18 avril – 3 mai Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

En écho à l’exposition “À l’écoute du vivant : Biomimétisme, entre arts et sciences” co-produite et présentée aux Abattoirs.

Ateliers famille tout public, gratuits et en accès continus de 14h30 à 17h30 dans le hall du Quai des Savoirs :

18 et 19 avril : atelier “Mimer le vivant : s’inspirer des oiseaux et plus encore” par CPIE Terres Toulousaines :

Découvrez le monde des oiseaux comme une source d’inspiration pour de nombreuses innovations humaines, au travers d’une approche poétique et scientifique du biomimétisme. À vous de réfléchir à un avenir durable grâce à l’exemple de la nature !

20 avril au 3 mai : atelier “Portrait du vivant” par Diane T :

Contribuez à un projet artistique en cours de création, en dessinant votre portrait à l’aide d’un photomaton lowtech imaginé par Diane T., actuellement en résidence au Quai des Savoirs ! Expérimentez avec des encres naturelles et leurs réactions à la lumière pour explorer la notion de portrait et de temps.

Et aussi… en accès libre toute la journée : “Le laboratoire du vivant” par Bitoño :

Découvrez en quoi consiste le biomimétisme à l’aide d’un petit totem interactif. Sous forme de quiz, les enfants pourront découvrir quelles inventions ou technologies humaines ont été inspirées par la nature. «

Dates et horaires :

du 18 avril au 3 mai de 14h30 à 17h30

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/a-lecoute-du-vivant-biomimetisme-entre-arts-et-sciences/ »}, {« link »: « https://www.un-artist.com »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Découvrez des ateliers gratuits et en accès libres pendant les vacances de printemps au Quai des Savoirs ! hlm atelier